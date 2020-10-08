昌鴻颱風大迴轉！吳德榮：下周又有熱帶擾動　東側水氣增

中央氣象局最新（8日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，第14號颱風「昌鴻」仍為中颱，將在日本南方海面大迴轉，其與鋒面的共伴效應將給日本南部（四國、本州南部）帶來較大的威脅。由於「昌鴻」的迴轉位置離台甚遠，對「國慶連假」的天氣無影響。氣象專家吳德榮表示，下周南海還有熱帶擾動發展，雖不直接影響台灣，但台灣東側水氣因此增多。

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中指出，最新（7日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（8）日至國慶（10日）盛行東北風，迎風面有穩定的低層雲，桃園以北及宜花有局部短暫雨的機率，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨；背風面新竹以南為晴朗穩定的天氣，午後中南部山區及台東山區有小範圍短暫降雨的機率；北台灣天氣較涼，中南部白天微熟早晚涼、日夜溫差大。今日各地平地氣溫如下：北部19至27度、中部20至33度、南部21至34度、東部19至31度。

而最新模式模擬亦顯示，下周（11）日起熱帶雲系通過呂宋島，進入南海並逐漸發展，雖未直接影響台灣，但台灣東側水氣因此增多。下週日至週三（14日）桃園以北仍有局部雨，東半部則降雨機率提高，局部地區並有明顯降雨；新竹以南仍為多雲時晴、穩定的天氣。各地氣溫略回升，北舒適、中南微熟，各地早晚仍偏涼。（編輯：許苡晴）