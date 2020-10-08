祝賀國慶！美前聯合國大使：台灣安全世界安全

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祝賀國慶！美前聯合國大使：台灣安全世界安全

江今葉

calendar_today2020-10-08 09:49:12

▲前美國駐聯合國大使海利（圖／翻攝vanityfair）
▲前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）（圖／翻攝vanityfair）
（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）駐亞特蘭大辦事處今年以視訊舉辦國慶活動，前美國駐聯合國大使海利也特別錄製一段畫面祝賀國慶，美國將持續作為台灣的夥伴，有安全的台灣就有安全的區域與安全的世界。
因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），駐亞特蘭大辦事處今年改採視訊慶祝雙十國慶。活動以「攜手同心，台灣前進」（Working Together to LeadTaiwan Forward）為主題，向美國東南部友人及僑界展現台灣的防疫成果與防疫外交貢獻。
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍表示，在台北法案、台灣旅行法、台灣關係法及美國增加對台軍售等友好框架下，目前台美關係處於最佳狀態。總統蔡英文也於日前宣布解禁美豬美牛進口限制，展現簽訂台美雙邊貿易協定（BTA）的準備和決心。

去年曾訪台的前美國衛生部長普萊斯（Tom Price）在視訊中肯定台灣與美國緊密且友好的關係，並強調台美應就強化疫苗研發合作。

肯塔基州參議長史提佛斯（Robert Stivers）也肯定台美在政治、經濟及教育各領域的交流，強調美國資深官員率團訪台展現雙邊實質友好的關係，台美簽訂BTA也將對肯塔基州與台灣經貿交流帶來深遠意義。

曾任南卡羅來納州州長的海利（Nikki Haley）特別錄製一段30秒的祝賀影片。她強調台灣是繁榮、民主與自由的國家，美國希望繼續作為台灣的夥伴。「我們知道若有一個安全的台灣，就有一個安全的地區與安全的世界」，她祝福台灣與台灣人民國慶快樂。
肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）及阿拉巴馬州副州長安斯沃斯（Will Ainsworth）感謝台灣慷慨捐贈口罩，盼與台灣情誼長存。北卡羅來納州州長古柏（Roy Cooper）表示，這次疫情更展現北卡羅來納州與台灣長期且堅定的友誼。（編輯：韋樞）1091008
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