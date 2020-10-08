美股大漲530點　台股早盤漲百點破12800點、台幣升近3角

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美股大漲530點　台股早盤漲百點破12800點、台幣升近3角

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-08 09:56:59｜update2020-10-08 10:18:47

▲台積電ADR 27日大漲逾12%，激勵今（28）日台積電再度飆漲停，領軍其他半導體族群帶動台股大漲300多點。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股大漲激勵，台北股匯市10月8日同步走揚，台股早盤重返12800點漲逾百點，新台幣兌美元觸28.701元、強升2.64角。（圖／NOWnews資料照片）
美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數更大漲530.70點，亞股今（8）日早盤也紅通通，台股一開盤就站上12800點，盤中更大漲逾百點，來到12863.88點，而新台幣兌美元也強升，持續向前央行總裁「彭淮南防線」的28.5元逼近，早盤一度來到28.701元、勁揚2.64角之多。
美國總統川普釋出願撒錢紓困航空業及提供民眾紓困支票的利多，激勵美股4大指數全面收紅，美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數終場上漲530.70點，漲幅1.91%，收在28303.46點；標普500漲58.49點，漲幅1.74%，以3419.44點作收；那斯達克指數上漲209.99點，漲1.88%，收在11364.60點。
受到美股大漲激勵，亞股包括日股、韓股及台股今日早盤也是紅通通，台股一開盤就站上12800點，以12832.54點、上漲86.17點開出，在台積電、聯發科、大立光、聯電等權值股領軍下，大盤一度攻上12863.88點，上漲117.51點，目前上漲88點左右，其中聯電股價早盤突破新台幣30元，來到30.8元，創16年多來新高。
新台幣兌美元今日早盤也升值，以28.930元、升值3.5分，隨即衝上28.701元兌1美元、勁揚2.64角之多，持續向前央行總裁「彭淮南防線」28.5元挺進，目前在28.719元震盪整理。
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