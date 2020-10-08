美股大漲530點 台股早盤漲百點破12800點、台幣升近3角
美股大漲530點 台股早盤漲百點破12800點、台幣升近3角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-08 09:56:59｜update2020-10-08 10:18:47
美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數更大漲530.70點，亞股今（8）日早盤也紅通通，台股一開盤就站上12800點，盤中更大漲逾百點，來到12863.88點，而新台幣兌美元也強升，持續向前央行總裁「彭淮南防線」的28.5元逼近，早盤一度來到28.701元、勁揚2.64角之多。
美國總統川普釋出願撒錢紓困航空業及提供民眾紓困支票的利多，激勵美股4大指數全面收紅，美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數終場上漲530.70點，漲幅1.91%，收在28303.46點；標普500漲58.49點，漲幅1.74%，以3419.44點作收；那斯達克指數上漲209.99點，漲1.88%，收在11364.60點。受到美股大漲激勵，亞股包括日股、韓股及台股今日早盤也是紅通通，台股一開盤就站上12800點，以12832.54點、上漲86.17點開出，在台積電、聯發科、大立光、聯電等權值股領軍下，大盤一度攻上12863.88點，上漲117.51點，目前上漲88點左右，其中聯電股價早盤突破新台幣30元，來到30.8元，創16年多來新高。新台幣兌美元今日早盤也升值，以28.930元、升值3.5分，隨即衝上28.701元兌1美元、勁揚2.64角之多，持續向前央行總裁「彭淮南防線」28.5元挺進，目前在28.719元震盪整理。