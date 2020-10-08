監委人事權爭議　藍白合作聯名聲請大法官釋憲

賴香伶指出，民眾黨團兩位律師起草釋憲文後，隨即積極與在野各黨團尋求連署，除了民眾黨5位委員之外，國民黨團有33位委員參與達到連署38人，達到1/3釋憲門檻後，時代力量3位委員也加入連署，共計有41位委員參與連署。
民眾黨立委張其祿表示，這次監院人事行使權絕對違憲、違法，過程中完全看到瑕疵，沒程序正義可言，如果此憲政惡例一開，是否以後只要國會多數就可以不用實質審查？民主國家何必要有立法機構？「直接廢掉立法院算了！」希望大法官能為這次行政與立法爭議能做出裁示，務必不負人民所託。
國民黨團總召林為洲表示，監委審查監院人事權過程瑕疵很多，包括沒有完成實質審查、報告外，在沒有詢答情況下就進行同意權投票；另外，投票前一天下午要提出動議停止詢答、停止討論，院會公決投票時，但是當時民進黨立委陳瑩去上節目錄影，投票時卻有她的名字，顯然當時投票沒有經過合法的程序，這樣的議決有效嗎？
林為洲表示，正式行使同意權投票時，民進黨面對國民黨杯葛，卻在國民黨還沒投票就完成開票，如果憲法規定的程序沒有完成，遇到杯葛就可以進行開票，這樣合法、合憲嗎？遇到杯葛就應該要進行協商，民進黨常說口口聲聲說要有程序正義，這次監委人事權同意案就是沒有完成程序正義。
針對民眾黨提聲請釋憲，民進黨團總召鄭運鵬今日受訪表示，在野黨黨團要提釋憲，這是他們的權利，我沒有意見、沒有評論。對民進黨團來說，監委同意權的行使是在國民黨強力杯葛下的合法議事進行，沒有問題，當然不需要釋憲。