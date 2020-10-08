公費流感疫苗施打踴躍！台大急調貨、馬偕今用罄
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-08 11:13:35
因應全球新冠肺炎疫情嚴重，又適逢秋冬流感季節，今年國內公費流感疫苗施打狀況相當踴躍，台大醫院率先在昨（7）天晚間發出公告，表示成人公費流感疫苗已經用罄，將暫停施打。
不過今(8)天一早，台大醫院又發出公告表示，衛生局已經將公費疫苗配送到台大醫院，將從今天下午開始恢復預約施打。另一邊，台北馬偕醫院則在上午10點多釋出消息，成人公費疫苗在今天中午前就會打完，孩童(6個月至6歲)，則是會在今天下午打完。亞東醫院也在上午發出公告，表示這次收到的公費疫苗配給量為4000支，且已在昨天晚間全數施打完畢，自費疫苗目前只剩320支。
為了提升防護力，今天接種意願增高，提醒符合公費疫苗施打的民眾，恐怕要加快接種腳步，也要記得先電話詢問各大醫療院所是否還有存貨，避免意外撲空。
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