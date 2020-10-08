推公投促立委刪「憲法前言」 綠黨送2000份連署到中選會
推公投促立委刪「憲法前言」 綠黨送2000份連署到中選會
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-08 10:46:31
立法院組成修憲委員會，目前以連署完成的提案種類繁多，包含了朝野最有共識的公民權下修18歲、廢除考試院及監察院職權、恢復閣揆同意權、要求總統定期來國會做國情報告等，但主要提案都是由國民黨團、民進黨團兩大黨提出。綠黨發起公投連署，今（8）日向中選會送交2000份連署，要求立委們在2022年5月20日前提出修改憲法前言「為因應國家統一前之需要」，改為「為因應國家現階段之需要。」
由於修憲、領土議題不能透過公投來處理，這次綠黨出招拐個彎，修改的是立法院職權行使法，要求立委針對他們希望的內容提出修憲案，並趕在大選前送出立法院。綠黨表示，此次提案的兩個目的為「拒絕統一、還權於民」，希望把握台灣現在的憲政時刻，推進爭議已久的統獨議題，並從憲法上徹底切斷和中國的關係。
綠黨也認為，在現行制度下，人民對於修憲，只有被動的複決權，並沒有辦法主動提出他們想要的改革，用這種「修改立委職權」的方式，透過間接的方式取回人民應有的權力。
綠黨創黨召集人高成炎表示，類似的提案，早在上個會期就有民進黨立委蔡易餘提出，結果在黨團總召柯建銘那被打了回票，他呼籲柯建銘「放年輕的民進黨立委一馬，給他們去發揮。」中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授曾建元表示，不宜再把台灣和中國的前途綁在一起，台灣的未來不應由創立這部憲法，幾十年前父祖輩的人決定，要由現在的人決定台灣的未來。