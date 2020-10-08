街頭驚傳砸車押人事件？原來是便衣員警破窗逮毒販
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-08 11:38:27｜update2020-10-08 11:49:25
昨（7）晚有民眾在臺中市南區南和路目睹數名男子打破一輛汽車車窗，抓下車上男女，以為發生暴力押人事件，嚇得趕緊報警，警方迅速啟動快打部隊到場，原來是第六警分局便衣刑警偵辦毒品案，員警破窗逮捕毒蟲。
台中市警第六分局偵查隊報請臺中地檢署誠股檢察官指揮查緝毒品，在南區南和路某巷口，發現1對毒鴛鴦張男及李女(均約40歲)，交易毒品後準備駕車離開之際，員警一擁而上，以破窗器擊破車窗，將犯嫌拉出車外上銬逮捕。警方查緝毒品速度快、狠、準，引起路人側目，誤以為發生街頭暴力押人糾紛，馬上打電話報警，轄區第三警分局火速啟動快打警力到場即時查處，警力之快速反應獲得民眾讚許，而辦案的第六警分局則在現場查獲第二級毒品安非他命3包及吸食器等證物，將嫌犯押回偵詢後移送臺中地檢署偵辦；警方呼籲，毒品危害社會治安甚鉅，將持續積極掃蕩毒品，讓民眾有個安心的生活環境。
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