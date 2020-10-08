邵庭成「破億營業額」電商女帝　35歲不急生小孩

邵庭分享生意經，今年6月營業額就破億，截至目前營業額比去年成長3成，她認為「我的生活就是我的電商」，與網友分享自己愛用與愛吃的產品，她觀察平台上的消費者大多是與她年齡相仿，並且注重自己身體健康的女性，她驕傲地說：「喜歡我的人不是因為我有話題以及會打扮，而是認同我的生活態度，進而喜歡我與團隊研發的產品。」她指出若認為自身累積的女性市場足夠，而一窩蜂地去開拓爆乳性感內衣或豐胸產品，「這就不是我在做的事情，且對不起我的良心。」
邵庭表示自己淡出螢光幕4年，近期想回復到電視台上節目，她觀察電視台的觀眾與網路族群不一樣，前陣子有位美食節目的導演，邀請她帶狗狗出外景，發現自己還是很喜歡「大家玩在一起的感覺」，自認現在的狀態可以更有取捨，希望有機會還能跑通告上節目，透露目前通告費持平，但不會再讓自己跑到天昏地暗，「現在的心境與以前不一樣了。」但她也會堅持把晚上的時間排出來，照顧狗狗與貓貓，1個月至少排出2次與老公甜蜜約會，目前小倆口沒有生小孩計畫，未來考慮凍卵。
邵庭為研發火鍋湯底，不小心胖了快8公斤，體重從52公斤飆到60公斤，笑說瘦與胖都沒有增加到罩杯。原來她為端出好料，連續3個月與團隊北中南到處試鍋，再決定湯頭與配料後，每週又在平台的中央廚房裡試鍋2到3次確認配方的契合度，她說：「光是10種湯底，累積就試了上千次，一直試到完美比例才推出。」