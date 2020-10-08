邵庭成「破億營業額」電商女帝　35歲不急生小孩

▲邵庭（中）和YouTuber「欸你這週要幹嘛」共同研發10種火鍋湯底。（圖／POPOLA提供）

× ▲邵庭（中）和YouTuber「欸你這週要幹嘛」共同研發10種火鍋湯底。（圖／POPOLA提供）

邵庭分享生意經，今年6月營業額就破億，截至目前營業額比去年成長3成，她認為「我的生活就是我的電商」，與網友分享自己愛用與愛吃的產品，她觀察平台上的消費者大多是與她年齡相仿，並且注重自己身體健康的女性，她驕傲地說：「喜歡我的人不是因為我有話題以及會打扮，而是認同我的生活態度，進而喜歡我與團隊研發的產品。」她指出若認為自身累積的女性市場足夠，而一窩蜂地去開拓爆乳性感內衣或豐胸產品，「這就不是我在做的事情，且對不起我的良心。」

▲邵庭非常喜歡小動物。（圖／翻攝自邵庭臉書）