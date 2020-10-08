戰爭保險理賠「一國兩制」！藍委提給付加成 金管會研議
戰爭保險理賠「一國兩制」！藍委提給付加成 金管會研議
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-08 11:34:53
台海關係緊張，國民黨立委賴士葆今（8）日在立法院財委會質詢就問金管會主委黃天牧有沒有感覺兩岸現在「兵凶戰危」？甚至發現因戰爭傷亡保險理賠竟出現「一國兩制」，目前一般壽險可以理賠，傷害險列除外條款，簡易壽險則不理賠，他更建議戰爭傷亡保險給付應加成。對此，黃天牧也回應會向簡易壽險主管機關交通部建議納入理賠，保險給付加成部分則會請壽險公會研究，並承諾1個月內給答案。
黃天牧今日赴立法院財委會報告暨備詢。由於近來兩岸關係緊張，中國大陸軍機頻繁擾台，賴士葆就詢問黃天牧兩岸現在兵凶戰危，你是否有感覺兩岸緊張情勢？黃天牧則表示，有一些事件讓大家去警惕，「我不是國防專家，也沒有足夠資訊，但是我們有特別注意這些事情」。至於是否會影響金融市場？他強調「我們都有納入考量」，任何地緣政治的問題不光是對岸，都會影響到金融市場，而且是國際金融市場。國民黨立委曾銘宗質詢也提到，假設兩岸真的打仗，萬一兩岸金融交流暫停了，通匯停止，股市休市，金管會是否已備18套劇本因應？黃天牧表示，任何地緣政治都會影響股市的穩定，政府單位每年都有做操演 ，只是相關規畫細節不便透露，但他強調「我們都有在想，都有思考，不只針對兩岸而是整體地緣政治」，台灣市場屬淺碟，這部分本來就會思考。
此外，賴士葆也提到，目前壽險在戰爭傷亡理賠部分呈現「一國兩制」，根據人壽保險示範條款除外責任第17條，壽險是可以理賠戰爭事件的，但簡易人壽保險法第20條，被保險人因戰爭或其他變亂致死者，不負責保險給付責任。
賴士葆認為現在兩岸關係緊張，大家可能要去打戰，萬一出意外受傷，郵政簡易壽險是不理賠的，是否可以爭取讓簡易人壽也納入戰爭理賠範圍？黃天牧則說簡易人壽保險法的主管機關是交通部，但立委若建議簡易保險法納入理賠，金管會會向交通部建議。賴士葆還建議將因戰爭為國傷亡者的保險給付加成，這樣大家去打仗心態也會比較篤定，萬一出事至少可以拿一筆很大的錢。黃天牧表示這些牽涉到費率和承保範圍 ，但會請壽險公會研究，並承諾1個月內回覆。