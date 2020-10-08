NBA／瑞佛斯告誡不要輕易模仿勇士　柯瑞期待新賽季

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NBA／瑞佛斯告誡不要輕易模仿勇士　柯瑞期待新賽季

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-10-08 11:38:41

Stephen Curry, Marquese Chriss, Andrew Wiggins
▲Stephen Curry(中)和隊友Andrew Wiggins、Marquese Chriss擊掌。（圖／美聯社／達志影像）
76人主帥新任主帥Doc Rivers近日在上任記者會談到，各隊都想模仿勇士，但其實都沒有能耐導致失敗，而被模仿的本尊、勇士神射手「咖哩小子」Stephen Curry對於新賽季完全不緊張，因為已經奪冠證明過自己了。
Rivers在記者會上談到76人的未來，並表示不能走上模仿勇士的錯誤路線，「我認為你必須做你自己，很多球隊犯的錯誤就是大家都想成為金州勇士，但沒人能像勇士有那種投射能力，所以對我來說大家都錯了。」
5年前勇士改變聯盟引領風潮，Curry和「K湯」Klay Thompson帶起投三分球熱潮，加上2016年夏天 Kevin Durant的到來，使得團隊戰力達到巔峰，近5年打下3冠建立起「勇士王朝」。

對於新賽季Curry滿是期待，「我們現在的心態完全不一樣了，因為我們已經奪冠過，證明自己了，和之前需要證明自己時的心態不同。現在的處境對我、Klay和Draymond來說好多了，因為我們知道一支冠軍球隊需要什麼。」
 
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