NBA／瑞佛斯告誡不要輕易模仿勇士 柯瑞期待新賽季
NBA／瑞佛斯告誡不要輕易模仿勇士 柯瑞期待新賽季
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-10-08 11:38:41
76人主帥新任主帥Doc Rivers近日在上任記者會談到，各隊都想模仿勇士，但其實都沒有能耐導致失敗，而被模仿的本尊、勇士神射手「咖哩小子」Stephen Curry對於新賽季完全不緊張，因為已經奪冠證明過自己了。
Rivers在記者會上談到76人的未來，並表示不能走上模仿勇士的錯誤路線，「我認為你必須做你自己，很多球隊犯的錯誤就是大家都想成為金州勇士，但沒人能像勇士有那種投射能力，所以對我來說大家都錯了。」5年前勇士改變聯盟引領風潮，Curry和「K湯」Klay Thompson帶起投三分球熱潮，加上2016年夏天 Kevin Durant的到來，使得團隊戰力達到巔峰，近5年打下3冠建立起「勇士王朝」。
對於新賽季Curry滿是期待，「我們現在的心態完全不一樣了，因為我們已經奪冠過，證明自己了，和之前需要證明自己時的心態不同。現在的處境對我、Klay和Draymond來說好多了，因為我們知道一支冠軍球隊需要什麼。」