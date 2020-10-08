北市路燈變身公車站牌　年底前完成設置90站

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北市路燈變身公車站牌　年底前完成設置90站

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-10-08 11:44:42｜update2020-10-08 11:44:46

站牌
▲台北市公共運輸處計畫將部分公車站位的智慧型站牌與路燈共桿，目前以建置 55 站，預計年底前完成 90 站建置。（圖／台北市公運處）
為提高智慧型站牌普及率，台北市公共運輸處計畫將部分公車站位的智慧型站牌與路燈共桿，目前以建置 55 站，預計年底前完成 90 站建置，公運處表示，該工法除可減少道路桿件設置，也可免挖掘人行道、道路，降低道路衝擊，增進行車安全。
公運處表示， 109 年平均每日使用公車動態資訊系統人數約 160 萬人次，其中，智慧型站牌是民眾最常使用管道，但考量市區人行道及道路在設置傳統智慧型站牌時，經常遇到地下管路障礙及人行道寬度不足等因素，造成無法設置，因此將以智慧型站牌將以附掛於路燈桿件為原則，進行設置。
公運處說明，設置型式分為電子紙顯示器及 LED 顯示器。電子紙顯示器是在路燈主電力來源高度不足 1.5 公尺情況下，因不符合台電現行規範，無法引接市電，只能以太陽能面板進行發電，並搭配蓄電電池，提供站牌正常運作，蓄電電池電力全滿時，站牌可於無太陽情況下連續運作 20 天。
LED 顯示器則是在路燈主電力來源高度在 1.5 公尺以上，符合台電現行規範，站牌可使用路燈既有電力，但因路燈電力僅具夜間供電，因此站牌夜間是透過路燈供電，日間是透過蓄電電池供電運作；此外，蓄電電池每日夜間會透過路燈電力充電，另若路燈電力異常情況下，站牌仍可連續運作 2 天。
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