「憲法是拼裝車！」青年團體呼籲修憲不如制定新憲
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-08 12:24:06
立法院本會期成立修憲委員會，籌備啟動修憲工作。不過，青年團體今（8）日舉行記者會，呼籲修憲不如制憲，應該制定符合台灣現況的新憲法，用民主程序打造台灣人的台灣。
台灣新憲青年陣線今(8)日在立法院舉行記者會，提出制憲訴求，懇請政府支持，將重要基本人權入憲，當前中華民國憲法有關基本人權篇章，主要圍繞在第一代人權，而對第二代、第三代人權近乎缺乏，就如18歲公民權、家庭權、勞動權、族群權、環境權等，這些符合世界趨勢之基本人權，呼籲政府應納入憲法基本權保障。新憲青年陣線呼籲制定符合現況之憲法，當前中華民國憲法制定70年，不論是在醞釀、制定的過程，都與台灣沒有直接關聯，如同在中華民國憲法增修條文前言指出，因應國家統一之需要等詞。不符合當前台灣發展之情況，應進行調整。
青年團體呼籲，憲法內應涵蓋青年聲音，當前中華民國憲法不論是透過公民投票又或者透過體制內修憲之方式，皆應讓新一代年輕人有機會參與、創造，展現多元聲音。
台灣新憲青年陣線發起人蔡大榮指出，這部水土不符的憲法是拼裝車，面對未來甚至現在的諸多挑戰下，修憲是不夠的，必須用制憲主導台灣的未來。制憲是一個正常民主國家要走的路，要開得起安全開得快的車子，修理拼裝車是不夠的，我們要重新打造一台MIT的轎車。
台灣民主永續平台發起人王昱鈞指出，若能下修青年參政的年齡限制，代表我國正走在政治公共化的道路上。然而比青年參政權更基本的是，憲法修改是否更能反映，人民心目中理想國家應保障的價值和治理方式，所以也呼籲參與修憲的各政黨立委將公民修憲、公民制憲的相關制度，與下修修憲門檻一 同列入議程。