「憲法是拼裝車！」青年團體呼籲修憲不如制定新憲

台灣民主永續平台發起人王昱鈞指出，若能下修青年參政的年齡限制，代表我國正走在政治公共化的道路上。然而比青年參政權更基本的是，憲法修改是否更能反映，人民心目中理想國家應保障的價值和治理方式，所以也呼籲參與修憲的各政黨立委將公民修憲、公民制憲的相關制度，與下修修憲門檻一 同列入議程。