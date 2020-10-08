境外資金回台 行政院：匯回超過2100億元
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-08 11:58:43
蔡政府鼓勵境外資金回流，2019年施行「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（簡稱資金專法），行政院發言人丁怡銘表示，實施至今一年多來，實際匯回的資金已超過2100億元，比原本預期目標1300億元多出近8百億元，不僅增加國內稅收175億元，並有650億元從事投資，為台灣經濟注入活水。中央銀行更預期到明年8月滿兩週年時，匯回金額將可超過4000億元。
丁怡銘轉述行政院長蘇貞昌在上午行政院院會中的裁示指出，當初政府推動專法，主要是因應美中貿易戰，企業調整投資架構，但這段期間又發生香港反送中，乃至武漢肺炎疫情爆發等重大事件，使得資金匯回規模遠比預期來得好，證明政府審時度勢、超前部署，做最好的準備，台灣才能在外在局勢遽變下，有能力化危機為助力。蘇貞昌說，聯合國「2020年世界投資報告」預估，今年全球企業海外直接投資跌幅將達40％，但對台灣來說，今年可說是投資台灣的爆發年，不僅投資台灣三大方案已突破1.1兆元，年底可實際到位的就超過6200億元，台灣1到7月所核准外國人投資總金額也超過1320億元，比去年同期增加11%。顯示不只台商回台投資踴躍，外商也相當看好台灣的投資環境。
蘇貞昌表示，昨（7）日財政部公布的9月進出口資訊，國內第3季出口值達900億美元，創下歷年單季最高，並較去年同季增加6%；國發會8月份景氣燈號，也由「黃藍燈」轉為「綠燈」，反映國內景氣漸趨回穩。在在證明，台灣有能力守住疫情，在各項經濟指標表現也都很好。蘇貞昌說，後續仍請財政部、經濟部、金管會及央行賡續透過多元管道積極宣導，在明年8月14日施行期滿前，持續呼籲台商把握租稅優惠期匯回資金，促成更多境外資金回臺投資，讓台灣經濟比別人能早一步大大復甦。