NBA／誰是FMVP？名人堂球星力挺打了17季依舊猛的詹皇
NBA／誰是FMVP？名人堂球星力挺打了17季依舊猛的詹皇
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-10-08 12:20:13
NBA總冠軍賽，湖人目前3比1領先熱火聽牌，外界已經在預測總冠軍賽MVP獎落誰家，名人堂球星Scottie Pippen(皮朋)受訪時力挺一哥「詹皇」LeBron James，「進入17個賽季，多項數據還能領先全隊。」
Pippen一開始先是開玩笑說湖人全隊都配得上MVP，因為必須待在「泡泡園區」最久，之後認真表示，「我必須對James脫帽致敬，他的表現持續加溫，相當不可思議，進入聯盟的第17個賽季，多項數據領先全隊，他的領導力、意志力和統治力驚人。」「他就是我的FMVP人選。」Pippen表示James在他心中也領跑所有人，James曾率熱火、騎士奪冠，若能於湖人再下一城，Pippen認為，「這意義非凡，他待了3支不同球隊，並為他們奪冠，對征戰17個賽季的球員來說，這是前所未為有的壯舉。」
James生涯10度打進總冠軍賽，根據美國媒體統計，本屆至今4場比賽場均可得28.2分、10.1籃板、7.8助攻，史上僅有2018年當時效力勇士的Kevin Durant能有此數據。
FMVP的強力競爭對手「一眉哥」Anthony Davis總冠軍系列賽場均25.75分，不過第3戰熄火，湖人也吞下系列賽唯一一敗，被視為左右勝負的關鍵人物。