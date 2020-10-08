女星誤食春藥上演乾柴烈火　郁方破門笑稱：好像抓姦

《羅雀高飛》本周將有辛辣內容，劇中由田家達與傅小芸飾演的坤龍及美霞因誤食春藥，男女兩人在狹小的房間上演翻雲覆雨，幽閉的空間、悶熱的空氣，搭配兩人汗流淋漓的激情演出，然而現場很熱很小，又擠了許多演員，飾演爸媽的倪齊民、郁方都衝進來看到底發生什麼事情，連沒戲的大元也到場觀摩，蹲在搖滾區看表演，郁方更笑說好像在抓姦。

▲田家達（左）得知要拍攝脫戲後就頻健身。（圖 / 三立提供）

× ▲田家達（左）得知要拍攝脫戲後就頻健身。（圖 / 三立提供）

劇情描述傅小芸不知情的「被安排」誤食春藥，使得

田家達與傅小芸

喝了春藥而乾柴烈火，兩人都不知道吃完春藥會是什麼感覺，還去請教拍戲經驗豐富的倪齊民，倪齊民說不要演得太誇張，吃春藥就像喝點小酒微醺的樣子。拍攝時，導演要求傅小芸要主動把田家達的衣服扒開，田家達分享當天拍攝時，因為傅小芸較斯文，已經使勁全力還是撕不開田家達的T恤，田家達當下顧及情緒、台詞，還要幫忙女生把自己的襯衫撕開。

▲田家達與傅小芸在狹小的房間上演翻雲覆雨。（圖 / 三立提供）

× ▲田家達與傅小芸在狹小的房間上演翻雲覆雨。（圖 / 三立提供）

為了在鏡頭前身材不要太走鐘，田家達得知要拍攝脫戲後就頻健身，房間裡有一整套的啞鈴、瑜珈墊，還怕自己膚色太白，每天上午都會去飯店頂樓塗助曬劑曬太陽，結果反讓自己不小心曬傷了。當天拍攝傅小芸、田家達一次OK，沒有NG，他們表示因為當天現場太熱，一群人擠在一間小小的房間，加上拍攝不能開風扇，拍到兩個人都快要缺氧，田家達笑說當天為了這場戲，一整天都沒吃什麼，拍到後來，都已經飄飄然，「都不知道是裝頭暈還是真頭暈了。」