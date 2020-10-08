桃園實施夜間減壓供水 水務局提供民眾免費放流水使用
桃園實施夜間減壓供水 水務局提供民眾免費放流水使用
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-08 12:33:22
近來因桃園至嘉義水庫集水區降雨量創歷史新低紀錄，經濟部昨(7)日宣布桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號，自10月14日起轉為黃燈，將實施夜間減壓供水措施；桃園市政府水務局表示，為降低用水壓力，包括北區、龜山、大溪、石門及楊梅等水資源回收中心可提供回收的放流水，歡迎有需要的民眾就近免費取水使用。
水務局長劉振宇表示，目前桃園市已完成7座水資源回收中心，包括桃園北區、龜山、大溪、復興、三民、石門及楊梅水資源回收中心，其中北區水資源回收中心及大溪水資源回收中心更榮獲環境教育設施場所認證。劉振宇指出，為了抗旱，7座水資源回收中心均裝設取水口開放放流水供民眾取用，北區水資源回收中心每天可供5萬噸放流水、龜山2萬噸，大溪及石門分別為3750噸、3000噸，新設的楊梅水資源回收中心每日也能提供千噸水量，歡迎民眾就近取水；另外水資中心也與環保局合作，若掃街車或工地防塵、澆灌需求，都可從水資回收中心取水，以節省用水量。水務局表示，回收再利用的放流水可用在廁所沖水、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌維護、大型交通車輛清洗及道路灑水抑制揚塵等再利用，同時也呼籲民眾節約用水，減少自來水的使用量，讓水庫原水留在庫區，減低未來可能面臨限水的衝擊。