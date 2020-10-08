郭台銘赴美見川普？劉宥彤：目前沒有這樣的規畫
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-08 12:52:45
鴻海創辦人郭台銘已在中秋連假赴美，由於美國總統大選逼近，外界也關注郭台銘是否會與美國總統川普見面？對此，永齡基金會執行長劉宥彤今（8）日表示，「據了解，到目前並沒有這樣的規畫」，這次到美國主要是布局他自己的生技醫療事業。
劉宥彤今日受訪時指出，事實上，郭台銘從鴻海退休後就認為大健康產業是值得發展，尤其在疫情之下，未來人類生活對監控生理資訊需求這部分，應該有很大的成長空間，而郭台銘個人在這方面也有很多投資及相關想涉略領域，這次在美國應可有比較多的進展。由於美國總統大選在即，外界也關注郭台銘是否會見川普？劉宥彤說「到目前並沒有這樣的規畫」，不過，她相信郭台銘跟白宮可直接保持聯繫，而且不論是美國選情或是川普本身健康情情況，相信都會給予最大祝福。
至於郭台銘在美是否有其他會面計畫？她也表示，郭台銘本身在美國有許多科技界朋友，他人在美國，朋友有其他邀約或安排也是相當平常，只是何時要回國？劉宥彤說，目前沒確切計畫，到底何時回來？還是會待更久？都還沒相關資訊。對於鴻海將於10月16日舉辦「鴻海科技日」，劉宥彤指出郭台銘人在美國應該沒法親自出席，但參與型式不侷限親自到場，當日是否會透過越洋視訊等方式？她說：「要保持一點神秘感」。