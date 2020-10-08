NBA／錯怪他了！聖堂射手在場 湖人得分其實更高
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-10-08 12:50:15
NBA總冠軍系列賽，湖人以3比1領先熱火，只要再贏1場就能奪冠，不過有網友發起活動，認為表現差的「聖堂射手」Danny Green沒有資格拿戒指，但根據美國媒體統計，Green在場上時湖人得分其實比對手多。
有湖人球迷在網路上發起請願書，Danny Green在整個2020季後賽裡面都為湖人表現得非常糟糕，如果湖人最終贏得了總冠軍，他一點都不配領到冠軍戒指，Jeanie Buss（湖人老闆）應該要確保他領不到戒指。」不到一天就有破千人響應。不過根據美國媒體《CBS Sports》記者Sam Quinn指出，本季季後賽至今，Green出賽476分鐘，在此期間，湖人比對手多得148分，而在他沒上場的436分鐘裡，湖人只比對手多得14分，顯示Green的作用在防守端更吃重。
還有Green在場時，湖人每百回合得分121.5分，而不在場時，湖人每回德得分下降到107.5分，所以其實Green在場上湖人反而表現更好，儘管Green個人得分貢獻不多，季後賽場均出賽25.1分鐘，繳出7.8分3.2籃板1.3助攻，但湖人整體效益提高。