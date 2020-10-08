網球／只要一落後就申請治療？喬帥遭西班牙好手暗諷
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-08 13:29:48
2020年法國網球公開賽8強戰，世界球王Novak Djokovic繼美網後再次對上西班牙好手布Pablo Carreno Busta，也順利以6:4、2:6、3:6、4:6報了一箭之仇，不過賽後對手卻暗諷他「詐傷」，局勢不利就請求按摩。
Djokovic上次和Busta在美網遭遇，由於前者發洩性的擊球傷到了線審，而被判出局，此次兩人再度交手，又是Busta在首盤先下一成。但該盤結束休息期間，Djokovic請醫護人員進場幫忙按摩自己的左手臂，不過並未申請醫療暫停。結果在那之後，Djokovi神奇的連扳3盤取勝，賽後Busta對此頗有微詞，「最近幾年，每當他在場上遇到問題時，總會這麼做。我不知道，也許是感到了壓力或是別的什麼促使他這樣做。但我看他接下來發揮的很正常，不是嗎？我不知道他是真的疼，還是精神上出了什麼問題。你們去問他吧。」而Djokovic則是解釋說，自己在熱身時脖子和肩膀就出現不適，但隨著比賽進行就好多了，「我現在仍然還在籤表之中，所以我不想對此透露太多，我現在感覺還不錯，正如我說的，隨著比賽的深入和肌肉的充分熱身，疼痛也漸漸消失了。這讓我打得越來越好，感覺也越來越好。」