堅持自由民主兩岸和平 朱立倫：不要再喊拿掃帚上戰場
堅持自由民主兩岸和平 朱立倫：不要再喊拿掃帚上戰場
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-08 13:49:33
國民黨立法院黨團日前提出「台美復交」、「促美協助台灣抵抗中共威脅」兩提案，前國民黨主席朱立倫今(8)日回到桃園參與復興區「敬老眼鏡活動」，對民進黨主席、總統蔡英文在民進黨中常會上，質疑國民黨主席江啟臣是否知道藍營黨團要提案的事表示，國民黨是要凸顯民進黨過去在很多實質作為上沒有任何進展，強調國民黨的路線就是堅持中華民國的立場，親美路線從來沒有改變。
民進黨7日召開中常會，據與會人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在中常會上分析，國民黨團可能是誤判情勢，誤認民進黨團不會支持提案；黨主席蔡英文則疑惑國民黨主席江啟臣知不知道要提案。朱立倫認為國民黨提案，是要凸顯民進黨在過去的作為上，對於很多實質的作為並沒有任何進展，任何一個黨團的攻防他都予以尊重；朱強調，國民黨的路線就是堅持中華民國的立場，相信江主席及國民黨中央也一定會掌握這樣的立場，「親美的路線從來沒有改變，我們堅持自由民主的立場也從來沒有改變。」
對於外界認為藍營的提案是回到兩蔣路線，即「聯美抗中反共」，朱立倫重申，國民黨從來都沒有改變過中華民國堅持自由民主的立場，對於美中現今情勢，無論在野黨或執政黨，都希望政府能審慎因應，「最重要我們還是希望兩岸能夠和平。」另外，藍營議員提恢復徵兵制，朱立倫說，就是在美中對抗的局勢之下，政府的因應措施要能確保兩岸和平、減少任何衝突，這是最高的原則。朱立倫強調，「大家絕對不希望兩岸發生任何衝突，也非常反對任何共軍擾台的情況發生。」，朱呼籲政府還是要有積極作為，尤其是執政當局，「總不可能每天喊說，我要拿掃帚上戰場，真正的是能夠有具體作為。」