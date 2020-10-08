醫院流感疫苗大缺貨？莊人祥：提前加碼配送
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-08 13:41:38｜update2020-10-08 13:41:45
因應全球新冠肺炎疫情嚴重，又適逢秋冬流感季節，今年國內公費流感疫苗施打狀況相當踴躍，台大醫院也率先在昨（7）天晚間發出公告，表示成人公費流感疫苗已經用罄，將暫停施打，一直到今（8）天上午才重新發出公告，表示衛生局已經將公費疫苗配送到台大醫院，將從今天下午開始恢復預約施打。
另一邊，台北馬偕醫院則在上午10點多釋出消息，成人公費疫苗在今天中午前就會打完，孩童(6個月至6歲)，則是會在今天下午打完。疾管署發言人莊人祥，也出面說明國內公費流感疫苗施打的最新狀況，莊人祥提到，首日接種人數是去年的2倍，截至昨天，全台共接種85萬劑疫苗，去年同期是52.4萬劑。疾管署原本預計10/22全台才會配送到139.2萬劑，但因應疫苗接種踴躍，決定提前期程，10/21之前就會再配送184.2萬劑，等於603萬劑中有82%疫苗都已經配送出去，讓衛生局所儘早拿到疫苗，疫苗從廠商到FDA一驗好就進行配送。
莊人祥強調，第一週供貨預計會比較吃緊，部分民眾想第一時間打到，導致過度擁塞，建議採預約的方式安排接種。目前已接種的85萬劑當中，65歲以上共42萬人接種、60至64歲21萬人，莊人祥提到，幼兒接種狀況也都比往年好，目前僅學校方面打得較少。為了提升防護力，今天接種意願增高，提醒符合公費疫苗施打的民眾，恐怕要加快接種腳步，也要記得先電話詢問各大醫療院所是否還有存貨，避免意外撲空。