快訊／再增1境外移入！莊人祥：菲籍船員無症狀確診

公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為菲律賓籍50多歲男性船員(案524)，因工作於今(2020)年9月15日入境台灣，登機前三日內檢驗報告及入境機場採檢均為陰性。

指揮中心表示，個案入境迄今均無症狀，9月15日入境後進行集中檢疫至9月29日，9月30日檢疫期滿後搭乘專車至飯店，10月5日由公司安排至醫院自費採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，10月6日再次採檢，並於今日確診；目前個案住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共17人，其中16人為同車接觸者(10月5日自費採檢皆為陰性)，列為居家隔離對象，1人為同車司機，因有適當防護，列為自主健康管理對象；將進一步調查個案檢疫期滿後是否有其他活動史，以匡列可能之接觸者。

指揮中心統計，國內截至目前累計95,691例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含94,444例排除)，其中524例確診，分別為432例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、487人解除隔離、30人住院隔離中。