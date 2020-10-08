川普火速出院遭質疑「造假」　何美鄉曝看法：不太可能

美國總統川普上週確診新冠肺炎（COVID-19），消息震驚全球，但不到4天，他大動作拍攝影片表示自己已經接受多方療法，並且已經康復，讓各界紛紛看傻眼。不過，也有專家指出，川普服用瑞德西韋、地塞米松以及單株抗體療法，這些都不稀奇，且都具有一定的效果，是為了因應新冠肺炎緊急使用的，但是，一般人若要拿到這些藥，不是這麼容易，專家也曝光自身看法，美國醫療團隊應「不太可能造假」。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉在政論節目《新台灣加油》中表示，以瑞德西韋來說，它是經過美國FDA認證「可以緊急使用的抗病毒藥物」，愈早用愈好，在48小時內給是最好，用來減低病毒的繁殖量，這已經沒什麼稀奇了，美國藥廠也都有準備一定的量，供美國的人民來使用。

▲中研院生醫所兼任研究員何美鄉在政論節目《新台灣加油》中發表看法。（圖／翻攝自《新台灣加油》YouTube頻道）

▲中研院生醫所兼任研究員何美鄉在政論節目《新台灣加油》中發表看法。（圖／翻攝自《新台灣加油》YouTube頻道）

她也認為，這次白宮醫療團隊沒有將川普的身體狀況完全透露，是避免國際情勢出現問題、維安狀況的考量，也都將該告知都情況都說明了，所以不太可能出現「造假」的情況，而對於許多人擔心川普火速出院，難道就不具有傳染性了嗎？她也提出兩項看法。





第一，「感染新冠肺炎的人，有70-80％的人會康復，而早使用抗體治療，避免陷入重症的情況，同時本身也具有抗體後，對其他人的感染率也相對降低」；第二，「至於尚未接受治療的患者，在發病第五天以後，就不具有感染性。國際資料也顯示，發病十天後，病程好的話就可以回家，至於川普目前也剛好發病第五天了，同時他也具有抗體了，又有多項的療程，對別人的感染性很低」。（編輯：郭佩蓉）



