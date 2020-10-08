工資調漲健保費跟著漲！明年起這3大族群約285萬人受影響
工資調漲健保費跟著漲！明年起這3大族群約285萬人受影響
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-08 14:18:16
2021年元旦起，基本工資月薪將從2萬3800元調至2萬4000元，全民健保費也跟著調整，衛生福利部今（8）日預告健保投保金額分級表修正草案，預估全台共有285萬人每月需多繳3元至70元。
勞動部日前召集勞資政學四方代表組成基本工資審議委員會，決議基本工資月薪從2萬3800元調至2萬4000元，時薪則由158元調至160元；為因應2021年的基本工資月薪調漲，衛生福利部今日預告「全民健康保險投保金額分級表」修正草案，將原先投保等級第二級的2萬4000元調整為第一級，之後的等級將依序上調一級，並從現行的10組下修為9組，等級從48級降為47級。衛福部社會保險司司長商東福指出，將有三大族群最受到影響，其中受影響最大的為現行月投保金額2萬3800元以下的第1級勞工，估算約有280萬人明年起每人每月需多繳3元，僱主多聘用一位員工，每月需多負擔9元健保費。再來還有投保等級第6級的自營專業人士，其投保金額將從2萬8800變成3萬300元，由於保費必須100%自行負擔，預計5600人每月須多繳70元。至於投保等級第12級的村里鄰長等，投保金額將從3萬8200元調整為4萬100元，5萬人每月須多繳27元。衛福部表示，根據估算，2021年起，約有285萬人每月需多繳3元至70元的健保費用，再加上政府與僱主負擔費用後，一年約可挹注健保5億元收入。