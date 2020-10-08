國民黨砲轟林飛帆為萊豬護航 民進黨反嗆叫江啟臣道歉
國民黨砲轟林飛帆為萊豬護航 民進黨反嗆叫江啟臣道歉
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-08 14:29:41｜update2020-10-08 14:31:08
國民黨反對含瘦肉精的美豬進口，今（8）日上午透過臉書點名民進黨副秘書長林飛帆，要他請辭負責，否則就要道歉。民進黨下午也透過臉書反擊，強調民進黨跟國民黨不同，開放美豬，是依據國際標準、沒有黑箱、清楚標示，從防範非洲豬瘟、武漢肺炎的防疫，證明民進黨有能力，也始終都為人民的健康把關，絲毫沒有「漠視人民安全」與健康。民進黨也反嗆，國民黨雙重標準，國民黨主席江啟臣不知道要道歉幾次才夠？
林飛帆遭到國民黨點名砲轟，但林飛帆本人並未直接對此回應。民進黨透過臉書反擊表示，民進黨立場一致，堅持國際標準；國民黨雙重標準，對美立場反覆。「江啟臣到底什麼時候要道歉？」民進黨指出，如果國民黨假裝看不懂，民進黨可以不厭其煩地重申：「開放美豬牛必須依照國際標準」。從2012年以來，不論是行政院長蘇貞昌或蔡英文總統，先後擔任黨主席時，民進黨的立場始終一致：開放美豬牛進口，必須依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業。「民進黨守護國人健康有目共睹」。
民進黨說，國民黨點名林飛帆，要求他為了美豬議題辭職。民進黨跟國民黨不同，開放美豬，是依據國際標準、沒有黑箱、清楚標示，從防範非洲豬瘟、武漢肺炎的防疫，證明民進黨有能力，也始終都為人民的健康把關，絲毫沒有「漠視人民安全」與健康。
「國民黨以前支持現在反對，道理在哪？」民進黨表示，想問國民黨，馬政府執政時，在毫無國際標準參考下，國民黨大力支持開放含有瘦肉精的美牛；現在換民進黨執政，在依據國際標準開放進口的美豬，國民黨就反對，這什麼道理？
民進黨批評，事實證明，國民黨才是雙重標準，假借正義之名，來獲取政治利益，毫無核心價值，故意混淆視聽，一天一抹黑，到處潑髒水。民進黨還說，國民黨不只開放美豬牛雙重標準，對美立場也反反覆覆。前幾天，朝野才有共識，一致通過「台美復交」的決議案。結果，馬英九前總統卻又代表國民黨說「國民黨恐怕不會認同」，搞得大家好亂。「按照國民黨的雙重標準，國民黨江啟臣主席不知道要道歉幾次才夠？」