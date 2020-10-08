國慶晚會雨神攪局！連假北東有雨 中南部天晴溫差大
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-08 14:34:23｜update2020-10-08 14:34:27
國慶連續假期將來臨，氣象局預估，周五、周六依舊是東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，中南部則要注意日夜溫差；周日基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。至於明（ 9 ）日登場的國慶晚會，氣象局預估基隆降雨機率達 70% ，建議民眾出門帶雨具備用。
氣象局簡任技正伍婉華，國慶連假期間依舊受到東北風影響，加上位在日本西南方海面的昌鴻颱風間接影響，東半部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，海面作業要小心。伍婉華指出，台灣地區受到東北風影響，北部及東北部地區天氣稍涼，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，花東地區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部零星陣雨，中南部地區天氣相對會穩定一些，但要留意日夜溫差。
伍婉華說，周日起台灣附近水氣增加，迎風面的東半部地區雨量增加，基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；周一起東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，東半部有局部較大雨勢發生的機率。伍婉華表示，明日登場的國慶晚會，氣象局預估基隆降雨機率達 70% ，氣溫為 23 至 24 度，建議民眾出門帶雨具備用； 10 日舉辦的總統府前國慶大會，預估降雨機率為 30% ，氣溫為 22 至 24 度，同樣也是建議民眾出門帶雨具備用；至於在台南登場的國慶煙火，當天機會是雲少、氣溫暖和的好天氣，氣溫為 25 至 28 度，要注意日夜溫差，適時適地調整衣物。