輕軌二階藍營喊「停建」　陳其邁相信人在做天在看

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輕軌二階藍營喊「停建」　陳其邁相信人在做天在看

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-10-08 14:57:16

市長施政報告質詢進入第二天，藍營議員鎖定輕軌二階路線問題質詢，場外也有輕軌沿線民眾在陳情。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲市長施政報告質詢進入第二天，藍營議員鎖定輕軌二階路線問題質詢，場外也有輕軌沿線民眾在陳情。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市長施政報告質詢進入第二天，藍營議員主打「輕軌二階」，藍營議員黃紹庭更主張輕軌二階要「停建」，痛批高雄市長陳其邁就職後第二天就決定復建是「政治凌駕專業」，議員方信淵還問陳其邁「相信輪迴嗎？」，陳其邁則妙回「相信人在做天在看」。
▲議員問「相信輪迴嗎？」，陳其邁妙回「相信人在做天在看」。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲議員問「相信輪迴嗎？」，陳其邁妙回「相信人在做天在看」。（圖／記者鄭婷襄攝）
相比第一天國民黨議員砲火主打萊克多巴胺豬肉議題，今（8）日則是聚焦在輕軌二階議題，高雄市議會外還有國民黨團及輕軌二階沿線民眾自救會在高喊「輕軌停建、居民樂見」訴求，指控市府硬塞了一條不合宜路線的輕軌，噪音、交通、居民出入、安全都受到影響。
多位藍營議員則是紛紛幫高雄市長陳其邁取綽號，如「陳關機」、「邁裝死」、「甩鍋邁」等，批陳其邁在第一個會期沒有做出任何承諾議員陳玫娟認為輕軌對大順路等沿線居民都是惡夢，市府不要一意孤行，一定要原路線興建；議員黃紹庭則批全世界有那個超過200萬輛摩托車的城市在市區內稠密的人口活動地區、狹窄的馬路上興建輕軌？批評陳其邁是「政治凌駕專業」，不要什麼都甩鍋給前朝；議員李雅靜則舉高雄十大肇事路口之首中山、凱旋路口，直指原因就是該路口汽機車車流量大，而且還有輕軌經過，並認為如果輕軌如果只是要上班用，她建議「停建」。

對此陳其邁則是反擊，中山、凱旋路發生300多起車禍中，只有兩起跟輕軌有關，而重大交通建設需要經過專業評估、試算等等的考量，他身為市長，要對市民負責不可能隨便就更動重大交通建設，不滿藍營議員為何在韓市府時期不反對，韓市府時期並沒有做交通動態評估，必須就所有方案駔專業的考量。
陳其邁強調，二階輕軌問題，在2019年韓市長20次的專家會議、5次的公聽會，他也親自主持會議，和副市長、跨局處提出不同解決方案，更重要是這些解決方案必須通過整個環境、人本、交通的衝擊，以及最重要的交通動態評估，才能夠徹底瞭解整個路線規劃，或者在目前不同方案內能不能解決民眾所關心的問題，目前還有一點時間，等待這些數字出來之後再來處理相關的疑惑。
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