輕軌二階藍營喊「停建」　陳其邁相信人在做天在看

相比第一天國民黨議員砲火主打萊克多巴胺豬肉議題，今（8）日則是聚焦在輕軌二階議題，高雄市議會外還有國民黨團及輕軌二階沿線民眾自救會在高喊「輕軌停建、居民樂見」訴求，指控市府硬塞了一條不合宜路線的輕軌，噪音、交通、居民出入、安全都受到影響。
多位藍營議員則是紛紛幫高雄市長陳其邁取綽號，如「陳關機」、「邁裝死」、「甩鍋邁」等，批陳其邁在第一個會期沒有做出任何承諾﹔議員陳玫娟認為輕軌對大順路等沿線居民都是惡夢，市府不要一意孤行，一定要原路線興建；議員黃紹庭則批全世界有那個超過200萬輛摩托車的城市在市區內稠密的人口活動地區、狹窄的馬路上興建輕軌？批評陳其邁是「政治凌駕專業」，不要什麼都甩鍋給前朝；議員李雅靜則舉高雄十大肇事路口之首中山、凱旋路口，直指原因就是該路口汽機車車流量大，而且還有輕軌經過，並認為如果輕軌如果只是要上班用，她建議「停建」。
對此陳其邁則是反擊，中山、凱旋路發生300多起車禍中，只有兩起跟輕軌有關，而重大交通建設需要經過專業評估、試算等等的考量，他身為市長，要對市民負責不可能隨便就更動重大交通建設，不滿藍營議員為何在韓市府時期不反對，韓市府時期並沒有做交通動態評估，必須就所有方案駔專業的考量。
陳其邁強調，二階輕軌問題，在2019年韓市長20次的專家會議、5次的公聽會，他也親自主持會議，和副市長、跨局處提出不同解決方案，更重要是這些解決方案必須通過整個環境、人本、交通的衝擊，以及最重要的交通動態評估，才能夠徹底瞭解整個路線規劃，或者在目前不同方案內能不能解決民眾所關心的問題，目前還有一點時間，等待這些數字出來之後再來處理相關的疑惑。