國慶連假 公車優惠開跑多加利用大眾運輸工具
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-08 16:30:00
公路總局自8日起至11日國慶連假期間，實施多項公共運輸票價優惠措施，歡迎民眾返鄉出遊多加利用大眾運輸工具。
公路總局高雄區監理所所長李瑞銘表示，公路總局自8日起至11日國慶連假期間，實施多項公共運輸票價優惠措施，諸如，搭乘國道客運享票價85折或平日票價優惠、全票者持電子票證乘坐「台灣好行」路線享半價優惠，或於乘坐國道客運、高鐵或火車後，「刷卡轉乘」當地客運有基本里程22元(或一段票)的免費優惠，以及宜花地區跨運具異業合作優惠。李瑞銘指出，為配合中央流行疫情指揮中心推行「防疫新生活運動」，提醒乘車民眾出入大眾運輸場所正確佩戴口罩，就可放心帶著家人一同搭乘當地公車路線前往鄰近戶外觀光景點，更要記得在出門前，帶上已完成儲值的電子票證，才能享有連假期間限定的票價優惠。李瑞銘也說，該所已派員督導轄區客運業者落實各項防疫措施，請民眾安心搭乘，並提醒民眾，連續假期優惠及轉乘相關資訊可至公路客運業者網站、交通部公路總局「公路客運即時動態資訊網」及高雄區監理所「公共運輸疏運專區」等網頁，或下載「iBus_公路客運」手機APP輕鬆查詢客運路線資訊及預估到站時間，歡迎民眾多加利用。