從「心」走讀中台灣　體驗觀光抽百萬好禮

中台灣七縣市「中、彰、投、苗、竹(縣) 、雲、嘉(市)

」，聯合舉辦「走讀中台灣，體驗心魅力」活動，今(8)日舉辦啟動記者會，主要觀光工廠及產業體驗館業者齊聚一堂，力挺七縣市政府宣傳產業之美及職人精神，邀請民眾於10月31日前到中台灣走訪各地體驗館。

今年主辦活動的台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，為了區域觀光共榮發展，中台灣七縣市今年成立「中台灣觀光推動聯盟」，除了政府觀光旅遊局處，還包含相關觀光產業公協會，成員已高達74個單位。

此次活動各縣市紛紛推出代表商家參與，含括工藝、生活休閒、食品、美妝保健及酒廠等五大類逾70家；林筱淇力推台中市揚名海外的薩克斯風、芋頭糕點、食品麵點、酒廠酒莊、烘焙冰品、釣具製鞋、香草花園及皮件雕刻等多樣體驗，歡迎前來大玩台中。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，新竹縣境內最熱門的內灣及北埔老街商圈，以及豐富多元的特色伴手禮與在地名產業者皆熱情響應，包括美術史上重要水彩畫家的藝術園區、來自世界各地的仙人掌園區、知名關西醬油、最負盛名的柿餅及擂茶、新城風糖、造紙工坊、還有好吃鹹豬肉等紛紛推出超值優惠，還可順道參加「秋遊星夜季」系列活動。

南投縣政府觀光處長陳志賢提到，南投縣觀光工廠協會翁啟富理事長大力支持本活動，包括寢室文化館、藏傘閣、稅務出張所、水里蛇窯、名間豬樂園等業者都有加入，也加碼邀請大家參加「南投世界茶業博覽會」以及首屆的「南投巧克力咖啡節」活動。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君推出強棒，包含台灣本島第一家民營觀光酒廠、有峇里海岸風景的觀光工廠、手工甕釀黑豆蔭油起家的醬油館、可愛童話世界的蛋糕體驗館、已有百年歷史堅持信念的冷榨油品工廠、更有顛覆人們對冷凍漁產品印象的魚舖工廠。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬除了介紹最熱門的香草植物體驗館，也邀請大家前往嘉義市，體驗全國最大的戶外夜遊光影藝術展。

苗栗縣政府文化觀光局副局長王浩中介紹，苗栗是著名的「山城」，擁有許多客家美食及醬菜等著大家來品嚐，還有知名的木雕、充滿童年回憶的彈珠汽水、整合產地到銷售的巧克力工廠及中醫養生觀光工廠，來苗栗遊玩絕對盡興。

彰化縣政府城市暨觀光發展處副處長湯國榮指出，彰化縣有20餘家各領域各具特色並具全國知名度、受好評的的觀光工廠及產業體驗館，歡迎大家來彰化走讀、體驗，自10月底起也推出「彰化好有料，住宿迎賓送好禮」活動，歡迎大家到彰化做客。

中台灣七縣市邀請民眾，不妨趁著10月份第2波3天雙十連假，先上參與本次活動的店家粉絲頁，在「商品許願牆」貼文許願，即有機會獲得各家的許願禮；之後，實際到訪各體驗館參與體驗並打卡照相後，還能獲得來店禮，並還可參加「七縣市踩點王」、「走跳收集王」、「打卡創意王」等競賽的大獎。有機會得到GOGORO、Air pods、筆電等大獎，總共送出多達2千多項獎品，總值將近新台幣百萬元。