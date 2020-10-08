獨／未成年少男偷拍女友洗澡 照片上傳雲端遭朋友瘋傳
獨／未成年少男偷拍女友洗澡 照片上傳雲端遭朋友瘋傳
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-08 15:09:18｜update2020-10-08 15:09:53
台中市一名未成年少男一時貪玩，竟截圖未成年小女友洗澡視訊時的照片，但少年持用的是朋友的手機，照片被上傳到GOOGLE雲端相簿，朋友發現該裸照後又輾轉傳給其他人，結果一干朋友都涉妨害祕密罪被法辦﹔少男被判處有期徒刑二月，並與父母依民法負侵權行為連帶賠償責任，賠償小女友及其父母精神慰撫金6萬元。
台中地院判決書指出，該少男與被害少女為男女朋友關係，108年少男一時貪玩而要求與正在洗澡的小女友視訊，基於無故以照相竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位之犯意，將小女友未穿著衣服之洗澡畫面予以截圖，事後小女友要求刪除照片，糟糕的是，少男當時是使用向朋友借來的手機，照片已上傳保留在朋友的GOOGLE雲端相簿內。判決書ㄧㄝ朋友之後在GOOGLE帳號之雲端相簿內發現裸照，又再將之傳送予其他朋友觀看，小女友家長得知上情後氣得向警方報案並提告，少男被依刑法妨害秘密罪判處有期徒刑2月﹔該少年除了遭判刑，小女友父母因身分法益(即保護教養女兒之親權)受侵害，主張依民法對少男及其父母3人要求負損害賠償慰撫金共40萬元，經台中地院法官衡量案情及雙方社經條件，認為精神慰撫金應以6萬元為相當。