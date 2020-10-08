煙火助攻！國慶連假出遊潮 台南訂房率上看78%最高
煙火助攻！國慶連假出遊潮 台南訂房率上看78%最高
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-08 14:57:12｜update2020-10-08 14:57:16
國慶連假民眾出遊，根據觀光局統計，連假期間台南市訂房率高達 78% ，為各縣市中最高，住宿人次上看 22.6 萬人，推估是國慶煙火在台南施放有關，若以整體訂房率來看，以東部 69.32% 最高，其次是南部 62.04% 、中部 59.86% 、離島 55.22% 、北部 41.42% 。
根據觀光局資料，今年國慶連假（ 10 月 9 日及 10 日）平均訂房率依次為東部 69.32% 、南部 62.04% 、中部 59.86% 、離島 55.22% 、北部 41.42% ，平均為 54.72% ，較去年 56.55% 減少 3.24% 。觀光局表示，若以訂房率推估，今年國慶連假平均每日旅遊人次約 27.5 萬人次，較去年減少 3.85% ，可能因素為去年國慶日為 4 天連假，以及今年中秋及國慶兩個連假相連，因而影響民眾出遊情形。觀光局指出，雖然各區訂房率仍是以東部 69.32% 最高，不過推估住宿人次已南部 22.6 萬人次最高，北部 22.3 萬人次次之；各縣市訂房率則是以台南 78% 最高，推估是國慶煙火在台南施放有關，中部平均住房率也有明顯成長。