新台幣升過頭！上銀卓永財喊30元較合理 籲央行列管熱錢
新台幣升過頭！上銀卓永財喊30元較合理 籲央行列管熱錢
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-08 15:55:16
新台幣兌美元升破29元的中央銀行總裁「楊金龍防線」，並持續朝28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」邁進，也讓出口企業大喊吃不消。上銀集團總裁卓永財今（8）日受訪時就表示，目前看起來新台幣升過頭了，主要是「熱錢」影響，以目前台灣競爭力來看，「30元是比較合理」，他也認為央行有責任對「熱錢」另列管理，不要讓「熱錢」影響匯率變動。
卓永財表示，匯率應該是很中性，產業競爭力上來，匯率就會朝升值走，競爭力下來，匯率應朝貶值走，但「目前看來新台幣升過頭」，主要是因為「熱錢」。雖然目前半導體競爭還算可以，但對機械及傳產影響很大，像上銀也一直在升級，1年超過7億美元外銷，現在1美元就差1元新台幣，影響很大。因此，卓永財認為央行有責任對「熱錢」另列管理，不要讓「熱錢」影響匯率變動。至於新台幣兌美元在什麼價位才合理？卓永財表示，現在新台幣破29元了，但看台灣競爭力，「30元是比較合理」。
至於如何看待現任央行總裁楊金龍的表現，他覺得中央銀行有其政策，當然美國也會看有無操縱匯率，但貿易正常收支不要去動它，其他部分應該可以去控制。對於新台幣升值，遠東集團董事長徐旭東則表示，匯率對出口國家當然重要，只是台灣外匯市場屬淺碟型，外資進來多一點就會影響，但匯率會怎樣誰也答不出來。