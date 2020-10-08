國慶連假疏運將至 林佳龍「部署重兵」迎戰
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-08 15:14:28｜update2020-10-08 15:26:22
中秋連假交通部疏運措施成效佳，國道路況大致順暢，接下來的國慶連假也會持續推動，交通部長林佳龍今（ 8 ）日表示，比起中秋 4 天連假，國慶連假只有 3 天，車流會更集中，分流更不容易，嚴峻程度恐怕更甚中秋，大家不要掉以輕心，同時他引述金曲獎最大贏家阿爆（阿仍仍）的得獎感言，「我們的日常，是一些人犧牲了他們的日常。」勉勵所有留守同仁辛勞。
交通部長林佳龍表示，今年國慶煙火在台南、國慶晚會在基隆，加上訂房率很高的宜花東地區，國人特別留意易壅塞路段及時段，交通部檢討中秋連假的疏運成效之後，也做了一些檢討和精進，包括更精準的匝道智慧儀控，以及國道、特別是雪隧路段，針對上次連假造成回堵的事故或故障車輛，我們也部署了重兵，全力提升排除事故車的能量。林佳龍指出，用路人須先做好車輛檢查，並透過 1968 App 和高速小飛力的臉書粉專，瞭解疏運措施、並且掌握路況再上路，交通部相關資訊系統要加強備載流量的準備，確保民眾查詢時能夠暢順。林佳龍說，民眾可多利用公共運輸，包括雙鐵的加開班次，以及客運票價優惠、在地有腳的租車補助等等，都還有名額可以申請，歡迎大家多加利用。