2020台灣投資台中全國第一　經發局：持續加碼中

經發局指出，市長盧秀燕以「前店、後廠、自由港」的台中富市3經濟發展策略，為台中經濟注入活水，包括潭子聚興產業園區、台中綠美圖、大智路貫通計畫已開通、捷運綠線將於今年底通車營運等，吸引更多業界投資台中。據經濟部投資台灣三大方案統計，至今投資台中140家、投資總額達1,848.82億元，投資件數、金額均位居全國第一，有持續增加趨勢。
其中，投資前3名廠商分別為友達光電407億元、新鉅科技161億元、華邦電子65億元；此外，經發局自行統計民間投資部分，累計至今年9月已達4,965億元，投資前3名廠商分別為美光記憶體4,000億元、勤美之森暨洲際酒店120億元、三井東區LaLaport 100億元等，投資力道強勁。
經發局說，中央去年1月推出「歡迎台商回台投資行動方案」，市府隨即率六都之先於「投資台中」網站設立台商專區，提供一站式服務，提供完整招商投資政策輔導機制，包含單一招商服務窗口、招商工作小組、排除投資障礙及鼓勵工業區立體化等。
自去年9月至今，已召開9次排除投資障礙協調會議，協助28家廠商解決投資問題，促成近196億元投資金額。當中包括中華電信舊庫房改建、資料中心大樓新建路權及五大管線申請問題、橋椿金屬增設組裝及物流中心擴廠土地使用管制問題、富博公司改善廠房及設備廠區滯洪池造成土地認定問題等，邀集中央、地方合作，通力協助廠商加速投資落地。
經發局表示，未來將持續透過實地訪視及跨局處研商，協助投資人於現行法規、制度及配套中，快速釐清問題、排除投資障礙，加速後續行政作業，讓企業安心拚經濟。