扯！民眾檢舉大陸肉製品 卻遭南市衛生局罵「無聊」
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-10-08 15:39:09
台南市議員林易瑩今（8）日在議會質詢指出，日前接到民眾反映，有人在網路訂購台灣製肉鬆餅，收到的貨品卻是來自中國福建生產的產品，該民眾發現台南市也有市民受害，遂熱心寫信至台南市長信箱檢舉，衛生局承辦竟指該民眾，浪費行政資源、無聊﹔衛生局疾病管制科科長蔡玲珊表示，「防疫視同作戰」，會再教育員工。
據悉，市長信箱將該案件轉給衛生局，衛生局承辦人員於9月24日與該民眾聯繫，林易瑩在議事廳播放衛生局人員與民眾的對話錄音檔，根據錄音檔內容，該名衛生局人員詢問檢舉人，「妳要怎麼證明這是大陸的？我打給訂購人說不是，妳說是，買的人又不是妳」；檢舉人回，「所以呢？」；衛生局人員說，「妳這樣浪費行政資源，暴露人家的個資，這樣對嗎？」；檢舉人，「這是他自己貼文的」。衛生局人員又說，「他這樣貼文不代表你可以到處去散布」；檢舉人回，「我沒有到處」；衛生局人員回應，「妳來這邊檢舉就算揭露人家個資」；檢舉人說，「所以你要告我嗎？」；衛生局人員表示，「我沒有要告妳，妳以後可以不要這麼無聊嗎？」；檢舉人說，「我會繼續檢舉，你是台南的衛生局對不對？」；衛生人員說，「對，掰掰」。
林易瑩痛批，這難道是南市府在面對防疫非洲豬瘟工作上應有的態度嗎？台灣現今難道已經完全不受非洲豬瘟影響了嗎？針對非洲豬瘟還是要提高警覺，然而遇到市民熱心通報檢舉，卻是這樣的回應態度，是否表示民眾若發現疑似非洲豬瘟案例，通報也沒有用？難道豬瘟的防疫，只是口號喊喊而已嗎？
林易瑩指出，南市府「守護台灣滷肉飯」的口號喊得很大聲，但卻對民眾反映的案件如此消極，希望衛生局盡快上緊發條，提高對防疫非洲豬瘟的敏感度，市府理應積極處理，而非變相告訴民眾，以後看到類似狀況不要來檢舉。
衛生局疾病管制科科長蔡玲珊表示，目前不知是何人與該民眾聯繫，但「防疫視同作戰」不會只是口號，會再教育局內同事處理事情的態度，至於來源，蔡玲珊說，會去查，只要沒經過查驗輸入，都依照食安法開罰。