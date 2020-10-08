影／找到了！40年老照片打開時光之門喚起鹿港人曾經記憶

施義欽說，那年十歲，唸小學三年級，跟人湊熱鬧擠到第一市場的服裝店看開幕，當時請來大明星豬哥亮剪綵，被豬哥亮誤以為是老闆的小孩，帶著逛市場，剛好被林彰三捕捉到畫面；此後他就一直惦記著這張照片，沒想到暌違了近40年，竟在鎮史館裡再見到照片，令他相當感動。
林君勇表示，此次展出的照片，拍攝時間落在1980到90年代，以彩色照片居多，從照片中可以看到鹿港很多的變化，現在40多歲的鹿港人應該會有很多的感觸。
林彰三生於1937年，世居鹿港，曾任職鹿港鎮公所，1967年以父親騎著機車載妻女5口人的作品「滿載」，榮獲每日新聞社世界性攝影比賽年度賞第一名。1975年起任中視駐中部攝影記者，並為中視「蓬萊仙島」節目製作一系列的民俗攝影報導，頗受好評。爾後，林彰三不僅應教育廳拍攝「台灣尋根攝影專輯」，更於1980年和尤增輝先生合編「鹿港三百年」，讓沉寂的鹿港小鎮因民俗古蹟而名揚一時。
鹿港民俗文物館副館長施雲軒表示，民國57年間，鹿港奉天宮修建落成舉行遶境與安座大典，林彰三為此協助廟方舉辦攝影大賽，在地方上相當轟動，留下許多廟會等節慶活動的影像。這次的影像展也由他來撰寫文字簡介，讓觀者可以更深入彰三先生鏡頭下的情境，緬懷舊日時光。
鹿港鎮長許志宏說，林彰三先生畢生以攝影為業，以風景與古蹟闡述歷史滄桑與榮枯過程，舉凡市井街景、古蹟、民俗風情等，皆為取材的目標。他以敏銳的眼光捕捉傳統與現代之間的瞬息變化，並融入動人感性的訴求，自60年代以來，捕捉記錄在地的境況，作品呈現古老城鎮的生活情趣，流露情感真摯，為本土影像創作提供非常具有影響力的貢獻。
林彰三也是鹿港生活攝影學會的首任會長，結合同好帶動鹿港的攝影愛好者共同創作與成長，鹿港生活攝影學會至今在地方上都非常活躍，「林彰三回憶錄影像展」的作品以鹿港廟會與節慶活動的「迎鬧熱」為主，許志宏說，歡迎各界踴躍來參觀。