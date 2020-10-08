連假返鄉車潮傍晚湧現 國五南向估塞到半夜
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-08 15:43:17｜update2020-10-08 15:43:19
國慶 3 天連假明（ 9 ）日起展開，高公局預估連假首日國道交通量將達 115 百萬車公里，收假日則會達到 113 百萬車公里。國 5 今日上午 9 時車流增加，經啟動精進式匝道儀控管制後車速維持 60 至 80 公里，預估傍晚 5 時後車潮湧現，要到明日上午才會紓解，國道其他地區則是會有下班尖峰車潮，要到晚上 9 時後才會紓解。
高公局表示，國道運輸尖峰預估在 10 月 9 日，交通量將達 115 百萬車公里，是平日的 1.3 倍，為達到疏運效果，國 5 號 9 日 0 時至 12 時仍將封閉坪林及石碇南向匝道入口，石碇交流道封閉期間改為大客車專用，高公局及公路總局將透過 CMS 與標誌牌面，宣導匝道封閉訊息及改道台 9 線或 106 乙路線。高公局說， 10 月 9 日至 11 日每日 0 至 5 時國道全線暫停收費；另國道 5 號於 9 日、 10 日 6 時至 12 時南港系統交流道南向入口，及 10 日、 11 日 14 時至 21 時蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等交流道北向入口，開始高承載管制。
公路總局指出，蘇花路廊也將實施大客車優先措施，南下尖峰時段調整蘇澳地區大客車行駛動線，由台 9 線改行台 2 線，並於蘇花改蘇澳端，由員警指揮優先讓大客車進入蘇花改；北上尖峰時段崇德地區（太魯閣大橋北側至崇德管制站）北上進入蘇花公路前，內側車道調整為大客車優先道。另為鼓勵民眾利用大眾運輸，國道客運針對北花線推出單人來回票優惠價 400 元，再加碼乘車送咖啡；民眾可持國道客運車票享租車優惠， 29 家租賃業者提供最低 65 折租車優惠，再加碼持國道客運來回票根及租車憑證，國道客運票價再折價，持租汽車證明折 200 元，機車折 100 元。