疫苗接種超踴躍！疾管署：三天打掉「126.3萬劑」
疫苗接種超踴躍！疾管署：三天打掉「126.3萬劑」
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-08 15:46:22｜update2020-10-08 15:46:42
中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，今（8）天下午又召開臨時記者會，公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，會後發言人莊人祥也針對國內流感疫苗現況，做出最新說明。
因應全球新冠肺炎疫情嚴重，又適逢秋冬流感季節，今年國內公費流感疫苗施打狀況相當踴躍，台大、國泰醫院，都一度出現疫苗短缺暫停施打的狀況，不過也在疾管署的協調下，緊急配貨、接續施打，莊人祥提到，原本預計22號全台才會配送到139.2萬劑，但決定提前期程，21號之前就會再配送184.2萬劑，等於603萬劑中有82%疫苗都已經配送出去，讓衛生局所儘早拿到疫苗，疫苗從廠商到FDA一驗好就進行配送。疾管署指出，如果今年公費的603萬劑全數施打完畢的話，不含自費將達到25%的覆蓋率，如果自費的115萬劑疫苗也打完的話，則是達到31%的覆蓋率，截至今天下午，公費流感疫苗接種數量為126.3萬劑（第一天10/5：42萬劑、第二天10/6：45.2萬劑、第三天10/7：39.1萬劑），與前一年同期相比，數量明顯增加很多（108年同期第一天：20.2萬劑、第二天：32.1萬劑、第三天：28.7萬劑）。