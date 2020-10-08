影／館長槍擊案露出一絲曙光 竹聯幫寶和會10人一舉成擒
影／館長槍擊案露出一絲曙光 竹聯幫寶和會10人一舉成擒
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-08 16:03:14
「館長」陳之漢遭槍擊案，破案露出一絲曙光！警方經過追查，發現槍手劉丞浩是竹聯幫寶和會成員，在幫內屬於要角施俊吉的小弟，在案發前曾與施聯繫﹔警方發動突擊，將會長林修伯、施俊吉在內的10名幫眾逮捕到案，追查施俊吉和寶和會在槍擊案當中扮演的角色。
由於寶和會另外還涉及擄人勒贖、恐嚇取財和槍擊案等重大犯罪，警方發動突襲，將會長林修伯逮補到案﹔警方為了追查館長槍擊案是否有幕後指使者，透過資安高手破解劉男使用的手機，發現劉丞浩在案發前曾與老大施俊吉聯繫，而且施在槍擊案發生前，曾多次出現在林口成吉思汗健身房附近。警方對施從9月份開始監控，警方要釐清的是，他與寶和會在槍擊案當中扮演的角色﹔專案小組研判，施男可能只是中間人，但雖然警方有所懷疑，目前並未找到直接證據，希望藉此線索追查幕後指使者。
專案小組也發現，施俊吉時常往返台北市內湖、新北市等地區，槍擊案發生後一度南下台中一段時間，疑似是避風頭。
警方日前接獲情資，竹聯幫寶和會幫派分子涉及多起暴力犯罪案件，由新北刑大、林口分局和刑事局偵查ㄧ大隊共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官陳詩詩指揮偵辦，經長達1個月跟監蒐證，掌握相關事證，出動百名警力，分持拘票、搜索票兵分多路前往雙北地區展開行動，帶回林修伯等10人到案，除查扣證物，也強力掃蕩寶和會圍事據點酒店，藉此機會瓦解幫派組織。
警方深入追查發現，去年6月在北市內湖區發生槍擊案，嫌犯陶彥誠案發前藏匿處所，竟然是犯下館長槍擊案的劉丞浩所承租，代表這個幫派習慣性以小弟擔任槍手模式開槍犯案。