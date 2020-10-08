法網／才在法網出賽 世界第13名將宣布自己確診
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-08 15:59:32
2019 新型冠狀病毒（COVID-19）後首個開放觀賽的大滿貫賽事法網如火如荼進行中，今(8)日世界第13的比利時名將David Goffin在社群網站上宣布自己確診，令人擔憂的是12天前他才在首輪登場。
29歲的Goffin在Instagram宣布確診，「壞消息！由於我最近一次在昨天進行的病毒檢測為陽性，因此我被迫退出聖彼得堡公開賽。」不過Goffin也表示身體並無不適，「到目前為止，我感覺很好，我會開始隔離。如果一切順利，我會重返安特衛普（Antwerp）的賽事。」
Goffin在台灣時間9月27日法網首輪登場，面對義大利19歲新秀Jannik Sinner遭5:7、0:6、3:6直落三淘汰。Sinner一路過關斬將，昨天8強賽才被「紅土之王」Rafael Nadal給拍落。
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