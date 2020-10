周湯豪日前釋出最新計畫「華興」,並推出單曲《HAHA》,找來婁峻碩、蛋頭、禁藥王

以及Sowut

等,風格迥異的新銳饒舌歌手尬音樂。不過由於他一手包辦企畫、執行,因此被朋友虧是在做慈善。

周湯豪的單曲《HAHA》,歌詞開頭就轟擊「

Now music biz is fucked up

(音樂產業已完蛋)」,非常嗆辣,但周湯豪表示,其實最初發想只是如同歌詞寫的:「要幹我自己幹!」他也透露,每位音樂人都有他們的調性,「我不會去干涉他們的作品,甚至刻意退得比較後面,把舞台讓出來。」