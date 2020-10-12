泰國酒窩男星長紅不敗秘辛 生世坎坷從小被領養
四方報/綜合報導
calendar_today2020-10-12 07:00:00
根據四方報報導，長期在泰國演藝圈有一席之地的Nadech（Barry Nadech Kugimiya），在不少泰國少男少女的心中都是第一名帥哥代表。奧地利和華裔泰國人混血的他，有著深邃鼻樑和精緻五官，在16歲時就因為亮眼的外型而參與雜誌拍攝，並在19歲時順利接演戲劇並打響名號。
Nadech剛出道時，對外介紹自己是日本和泰國人混血，但五官並不相像，後來Nadech坦言現在的父母親是養父母，養母Kaew是生母的堂姊妹，養父則是在曼谷經營電器產業的工程師，是真正扶養他長大的人。因此，他的姓氏始終是日本姓Kugimiya。在接受當地媒體訪問時，他亦表示養父並沒有教過他日語，平常都是用泰語和英語跟養父溝通，而養母Kaew不但在養父生病後照料之，後來還獨自扶養Nadech，因此在Nadech心中佔有非常偉大的地位。Nadech的首部電視劇為《愛的陰霾》，同年則演出《築夢莊園之火》並且結識Yaya，而2011年時則因《藍色彼岸》拿下泰國第3屆皇家戲劇獎最佳男主角獎而走紅。後來，他更在2014年奪得第23屆泰國電影金天鵝獎（泰國「奧斯卡」）最佳男主角獎，晉升為當時最年輕的影帝。
除了事業順遂，他和女友Yaya的戀情亦備受眾人矚目，本來只是螢幕情侶的他們，經過多次合作，終於鬆口坦言交往，從此之後兩人都不吝惜於放閃，本來沒有Instagram帳號的Nadech在2019年9月開辦後，貼文內容亦多跟家人、Yaya有關，足見他孝順和專情的個性。延伸閱讀：泰國國民甜心顏值超高！網友驚呼：竟然還是學霸？