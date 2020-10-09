泰國撥給王室預算是英國十倍　泰國民眾為何氣王室？

而不少泰國網友在下面留言，樂天幽默的他們發言也相當有趣，有人調侃：「啊他們就未開發國家需要把金錢拿來照顧人民，像我們還有很多錢可以給王室因為老百姓都吃好住好了啊！」直接將英國和泰國的國情對調，堪稱好笑的反串留言。而有人直呼：「這些已開發國家怎麼給這麼少！我們給11億8千萬美金欸！整個歐洲加起來還不到一半。」有人笑稱：「歐洲國家也給太少了吧！還說是已開發國家呢。」
消息傳到台灣，不少關心此事的網友則說：「天價數字還只是一年預算而已，還沒把泰國王室的不動產和動產算進去呢！」、「泰國人會不會笑著笑著就哭了！」和「英國王室為英國所賺的錢比預算高出四倍，泰國呢？」
由於泰國長期的獨裁問題、政客貪汙問題和王室作風問題，引起泰國民眾的反彈，示威團體力爭民主和改革王室，從今年3月開始人民開始走上街頭。
泰國抗議行動仍持續，至少超過10所的各大中學出現學生們集體在升旗典禮時舉起象徵反抗威權獨裁的三指禮，畫面宛如電影《飢餓遊戲》。由於畫面太過震撼，曾引起全球媒體報導。
而泰國示威運動在這陣子再度升級，有示威者將一塊紀念君主專制結束的金色匾額鑲在皇家田廣場（Sanam Luang）地板上，雖然週一時就火速被人清除，但這塊匾額的圖像已經成為本次示威運動中反抗皇室的象徵。各大商家於是發揮創意，將這塊匾額的圖像印製在各種周邊商品上，延續學運的精神。