國泰世華銀「大樹計畫」開辦17年　捐2.1億20萬學童受惠

為推動「孩子平等受教權」，國泰世華銀行基金會發起「大樹計畫」，並自2004年起辦理「大樹計畫」助學金至今17年，已補助新台幣2.1億元，協助約20萬6千名學童，當年第一批因助學金而順利就學的孩子，如今已是20幾歲的青年。國泰世華銀行基金會董事長李明賢強調「善意循環」是台灣最有價值的信念，而「大樹計畫」彌補政府在教育上的不足，希望可以細水長流、永續經營，持續回饋社會，幫助更多需要的人。

國泰世華銀行基金會今（7）日在國泰世華藝中心舉辦「大樹計畫」助學金捐贈典禮，這學年度將提撥新台幣1000萬元補助苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及台東縣，預估可受惠8000名學童。

雖然政府針對低收入戶、中低收入戶學童有提供部分補助，如家長會費、團險保費、書籍費等，但有些經濟困難卻無法提出證明的家庭，即使是一般的代收代辦費仍是一筆經濟負擔，有些孩子沒有原住民身分，也非低收入戶，遇到家庭事故或生重病，很難獲得補助。有鑑於此，國泰世華銀行基金會每年辦理「大樹計畫」助學金，與學校密切合作，透過最清楚學童狀況的老師推薦真正需要的個案，並由學校進行複審。經由各縣市教育處核定後補助，以嚴謹的態度將善款幫助真正需要的學生，扶助清寒學童安心學習，也緩解了其家庭經濟負擔。





此外，多年來「大樹計畫」發現，弱勢家庭的孩子常因生活中沒有足夠資源、家人陪伴不易，容易缺乏自信，遇到困難覺得自己沒有能力處理而不敢前進，因此自2014年起開辦「大樹計畫」的「希望之光WISH體育計畫」，支持國中小學推動體育社團活動，透過體育課程陪伴學童培養自律與團隊精神，藉由參與國內外體育賽事，在競爭中發掘自我與提升自信心，而且開辦7年來陪伴了76個偏鄉體育隊伍成長，其中台南市立大內國民中學舉重隊就在補助訓練及營養費之下，於各項比賽中頻獲佳績。



▲「大樹計畫」本學年度將提撥新台幣1000萬元補助苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及台東縣，預估可受惠8000名學童。（圖／記者顏真真攝）

基金會也參與國泰公益集團自102學年起支持的「雲林縣口湖鄉蚵寮村課後照顧班」，希望彌補學童課程學習及家庭資源之不足。同時，基金會亦贊助PUZANGALAN（希望）兒童合唱團，助其學藝兼備得以圓夢，該合唱團成員多數為屏東縣原鄉部落的高中、國中及國小學生，為使孩子的課業不要因為參加合唱團而退步，合唱團的孩子，均加入學校的課後照顧，結合課後輔導，讓孩子對於課業有信心，同時以唱歌訓練孩子的專注力、提升自信心，勇敢朝著自己的夢想前進。





當然，國泰世華銀行基金會開辦「大樹計畫」17年來也不孤單，獲得許多來自民間的力量支持，台灣及東南亞最大電子商務平台的蝦皮購物，今年也首度參與大樹計畫捐款活動，一起為弱勢孩童貢獻心力；英紡企業也再度響應，捐贈外套給孩童，至今已捐出7萬件外套送暖。





李明賢也感謝許多在背後默默付出的善心人士，陪伴基金會將這股暖流傳遞給需要幫助的孩子，他還強調「善意循環是台灣最有價值的信念」，今年「大樹計畫」第2年舉辦慈善畫展，共有54位公益畫家參與捐畫，共有90多幅畫進行展覽及義賣，每捐一幅畫約可幫助到20位學童，若全數義賣出去，可望募到1000萬元投入公益。





他也提到，自己一直都很幸運在職場47歲就當上國泰世華銀行董事長，他也十份感恩惜福，並持續做公益包括已捐血155次，今年進入國泰20年，擔任基金會董事長，將持續分享善念，希望公益細水長流永續經營，可以幫助更多有需要的人。

由於今年適逢國泰世華銀行基金會成立40周年，也將啟動「大樹計畫-讓幼苗長成大樹」助學計畫2.0，除了持續提供弱勢孩童助學金，讓孩童安心就學外，未來也將朝提高學童學習品質、改善學習環境、以及培養學童特色專長、提升國際競爭力等方向來持續推動，讓學童能在基金會扶助下，更加多元發展，同時快樂學習成長。