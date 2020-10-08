館長嗆「上凱道」討槍擊案公道　她酸爆：黃國昌不給力

館長發文解釋再次上凱道的原因，「台灣改變至今就是上街頭改變的，民意如流水政治人物都知道，不改變很簡單就換人做，不會做也很簡單就罷免掉」，並氣憤表示，政治人物都會喊居住正義、司法改革、人民要安居樂業，但至今不見成果，「房價繼續漲，司法不判死，無期徒刑沒無期，槍擊事件頻傳。」
「人民要的你不給，那就上街頭要」、「距離2021年年中還很久～我相信殺人開槍一定不會少，就像房價永遠不會掉一樣！」館長公開3大訴求為司法改革，居住正義及槍枝氾濫，貼文一出，館粉紛紛附和，有人建議他考慮創黨，如此一來比較有機會改變現狀。
對於館長要為槍擊案上街討公道，陳沂啼笑皆非，「我真的快笑死，所以現在是打算把自己被槍擊歸咎到幹X娘，民進黨政府無能嗎？」同時譏諷：「看來黃國昌真的很不給力，沒有快點幫他找到唯一的真相。」
此外，陳沂打臉館長，「還有你知道所謂司法改革，是在避免冤獄刑求...不是在推動死刑的啦！」不少粉絲留言表示：「其實可以先舉報自己常講的那些道上的大哥、兄弟、好朋友哪些有槍的，再來談槍枝氾濫，比較能顯示出決心」、「這次表達訴求理由實在太薄弱了」、「高舉正義大旗發展永續社運，拉抬自身聲量，商品大賣特賣」！（編輯：楊穎軒）