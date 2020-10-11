疫情延燒印尼偶像團體　JKT48再傳團員確診

印尼當紅女子偶像團體「JKT48」繼九月底成員 Flora Shafiqa 確診新冠肺炎後，日前又傳出另一名成員 Febriola Sinambela（小名：Olla）確診消息。據悉，她最後一次與其他成員接觸的時間是9月13日，目前尚無症狀出現，狀況良好，她也在推特上發文向粉絲報平安。

JKT48 的首位確診團員是 Flora Shafiqa，她在9月19日開始出現發燒、噁心、失去嗅覺等症狀，送醫後確定染疫，經過兩週治療，目前已經出院在家隔離。JKT48 的團員和工作人員在爆出染疫後也紛紛接受檢測，所幸結果皆為陰性。

Olla 則較晚接受檢測，沒想到驗出確診，但幸虧發現得早，能及時醫治。公司聲明表示：「現在 Olla 尚未出現症狀，已經開始接受藥物和維他命治療，並會在家進行自我隔離」。兩人同屬 JKT48 旗下的支團 Team T，確診消息再傳出後，也讓粉絲們擔心疫情會不會在團員之間大爆發，紛紛建議公司多做幾次全員檢測。



▲（圖右／Flora Shafiqa｜圖左／Febriola Sinambela｜翻攝自IG） 兩名團員相繼確診也讓粉絲相當心疼，年僅15歲的 Olla 在推特上向粉絲報平安：「大家好！不用擔心我，我很好，感謝上帝我沒有出現任何症狀。也謝謝所有為我禱告、鼓勵我的人，你們也要好好照顧自己喲！保持安全，愛你們」。





JKT48 是日本 AKB48 的海外分支，於2011年以海外姐妹團之姿創立，AKB48的製作人兼創辦人還親自為他們打造自己的舞台讓他們每天表演。AKB48 偶像團體的經營模式是打造成員數量龐大、分支團體眾多的偶像團，並且主打「親民、貼近粉絲」的路線。最大的看點是「握手會」，讓粉絲可以近距離接觸偶像，每次舉辦都吸引大批粉絲前往。

AKB48在中國、泰國、菲律賓和印尼都有設立分支。如同AKB48一樣，底下都還有再分小團，印尼團則細分為 Team J、Team KIII 和 Team T 三個團體。