廣編／雅詩蘭黛集團　2020粉紅絲帶乳癌防治活動

乳癌目前是全球女性罹患的四大癌症之一，根據衛生福利部最新資料顯示，乳癌在台灣的發生率依舊位居十大癌症之首，更是台灣女性首大死因。世界上每15秒就有一名女性被確診罹患乳癌，主因與基因遺傳、生活環境壓力、飲食西化以及人口老化有關，值得注意的是台灣乳癌患者比例已朝『年老化』邁進，發病年齡卻日漸『年輕化』，乳癌將成為不分年齡的癌症第一殺手。1992年Evelyn H. Lauder女士發起雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，創立粉紅絲帶經典標誌，成為全世界乳癌意識領導之聲。發起拯救上百萬性命並資助創新乳癌研究的全球運動，全民共同關注乳癌防治議題，藉由日常乳房自我檢查與定期篩檢，達到早期發現早期治療，有效降低乳癌死亡率。

順應數位化趨勢，公益轉型新型態！全方位線上響應粉紅絲帶系列活動

2020全球面臨艱鉅挑戰，乳癌病友處境格外窘迫，台灣雅詩蘭黛集團決心與國際社會並肩面對，有別以往，透過數位操作創新傳遞粉紅力量，特別於活動官網打造粉紅VR體驗屋





邀請眾人線上拜訪、響應公益捐款，藉此深入了解活動起源、Evelyn H. Lauder女士意志與台灣雅詩蘭黛集團歷年成果，邀請眾人探索活動官網，透過粉紅絲帶網路串聯，在社群平台公開分享乳癌防治相關內容，標記#TimeToEndBreastCancer #粉紅絲帶 #團結你我終結乳癌，並活力號召挑戰「I Check Dance」手勢舞、大玩粉紅絲帶IG story濾鏡，發揮創意粉紅力量；更創立業界首例，舉辦線上直播公益演唱會，力邀眾星獻唱，期望在網路、社群傳遞充滿愛與關懷的粉紅力量！





此外，為使更多人認識並呼籲乳癌防治的重要性，台灣雅詩蘭黛集團更於台北小巨蛋天幕、信義時代光牆、市府轉運站聯播網和光華數位新天地人流眾多地點，播放粉紅絲帶宣導影片，讓10月的台北夜空中，亮起充滿希望的粉紅之光。





為宣導健康生活，台灣雅詩蘭黛集團特別贊助Marie Claire美麗佳人國際中文版，聯手舉辦第六屆「PINKRUN裙襬澎澎RUN」路跑活動，支持乳癌防治為愛齊跑，藉此關懷大眾身心健康並倡導樂活運動，現場除路跑賽事、規劃豐富創意攤位，期待能以多元形式吸引眾人關注乳癌防治。除此之外，台灣雅詩蘭黛集團今年更與康健雜誌共同推廣乳癌防治宣導，數位化全面響應，不僅客製FB與Youtube影音、結合康健官網宣傳粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，並特別安排名醫分享乳癌防治觀念，以數位影音深入民眾健康生活。





攜手台灣癌症臨床研究發展基金會，共同完成多項粉紅里程碑





每年10月為國際乳癌防治月，世界各地以行動表達支持，全球染上一片粉紅氛圍；台灣雅詩蘭黛集團身為業界指標，每年藉由地標點燈、公益募款、社群串聯等傳遞乳癌防治訊息，並透過藝名人、企業和媒體影響力擴散關注，且自1997年與台灣癌症臨床研究發展基金會合作至今，提供民眾乳癌篩檢及全方位活動推廣，共同推動成果：





一、舉辦593場乳癌防治宣導講座(中小學89,684人參與) 。





二、編輯發行10萬本乳癌防治宣導手冊。





三、乳房超音波篩檢36,456人，近7,000人因檢驗結果顯示異常，即時提供醫療協助 • 1,154病友受惠義乳/內衣補助專案。





四、1,104病友受到關懷輔導，並協助家屬接受專業臨床輔導。





It’s more than a ribbon！雅詩蘭黛集團堅定終結乳癌

雅詩蘭黛集團以終結乳癌為目標，28年來努力將乳癌防治宣導延續、傳遞全球，不僅於全球募款高達8,900萬美元做為拯救生命研究、教育與醫療服務，協助世界60多個乳癌組織並透過乳癌研究基金會資助了293項醫療研究獎學金，更於全球品牌美容專櫃發送超過1.73億個粉紅絲帶，甚至動員世界各地超過4.6萬名員工投入實質行動，期望團結你我，終結乳癌，打造一個沒有乳癌的世界！