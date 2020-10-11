百萬人搶看越南大叔發呆！他一夜成抖音網紅網友看傻

成為網紅是許多人的夢想，不少人絞盡腦汁、嘔心瀝血的想在眾多網路創作者中脫穎而出，但隨著越來越多奇葩的走紅案例出現也說明，想紅更多的是靠運氣。繼先前印尼youtuber靠盯著螢幕發呆的超廢片爆紅後，現在又有一位越南大叔因幾張眼神呆滯的短片而在越南抖音（tiktok）圈中走紅，不僅引發人人模仿，更在短短兩週內累積幾百萬點閱和按讚數，令不少網友大感驚奇。

海外版抖音（tiktok）現在已經躍升為年輕世代熱愛的社群軟體，大家最常在上面錄製對嘴翻唱的短影片、或針對一個爆紅影片做翻玩。這位名叫Anh Tran Ta的越南中年大叔也跟上年輕人的流行自錄短片上傳，只是相較於其他網紅努力的挑選角度、調整燈光、鋪梗、剪接，這位越南男子似乎一點都沒有努力想紅的意思，他的影片多半是他躺著或坐著，然後什麼也不做的盯著鏡頭。有時候，他的影片燈光甚至暗到看不清他的臉。

沒想到，也許就是這格格不入的反差感讓大家感到新奇，他的影片在短短幾天內在越南抖音圈中刮起一陣炫風，引發各大網紅爭相仿製，紛紛用同樣呆滯的眼神盯著鏡頭拍短片。這名男子在9月17日才上傳了首個影片，在兩週時間內追蹤數飆升至32.6萬，每支影片平均都能有63萬點閱，並吸引480萬人按讚。出人意料的走紅方式也讓不少網友看傻眼，大嘆：「這也能紅？」