影／服役超過60年！小金門M41A3戰車翻覆　釀1死1傷　

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影／服役超過60年！小金門M41A3戰車翻覆　釀1死1傷　

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-08 17:14:14｜update2020-10-08 18:41:38

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▲烈嶼守備大隊M41A3戰車實彈射擊訓練。（圖／烈嶼守備大隊提供）
小金門（烈嶼）今（8）日下午發生M41A3輕型戰車翻覆意外，並導致戰車起火，造成車上成員一死一傷。金門防衛指揮部已成立專案小組釐清事故原因。
陸軍金門防衛指揮部表示，所屬烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車於今（8）日下午1515時，結束基地普測任務返部途中，行經黃厝路段時，不慎翻落邊坡，駕駛劉姓下士已救出並送醫治療無礙，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。
金防部指出，單位案發後已聯繫家屬；此外，配合司令部專案小組進行肇因釐清，並配合檢警調查。另要求所屬單位擴大部隊機動行車安全教育及各項防險作為，以確保部隊戰力。

為了取代 M24 輕戰車，美國陸軍在1947年開始研發新一代輕型戰車，新輕型戰車被要求能夠透過運輸機運送至前線。1951年新輕型戰車誕生，美軍編號為M41戰車， M41一開始稱為「鬥牛犬」戰車，之後為了紀念在韓戰中車禍過世的華克（ Walton  Walker ）將軍，因而改名為「華克猛犬」戰車。

M41的主要武裝為一門76公厘戰車砲，與2挺機槍，最大時速可達72公里。M41戰車曾少量用於韓戰，由於美國在1969年以可透過C-130運輸機空投的M551輕型戰車取代M41戰車，因此M41在美軍部隊中使用時間並不長，但是卻成為美國重要外援陸戰裝備，並以M41戰車底盤，研發出M42防空砲車。

我國陸軍與陸戰隊在1958年開始接收M41A3戰車，最多曾擁有超過 700 輛 M41A3 戰車，是美國之外使用M41戰車最多的國家。1990年代初期，美國廠商曾有意出售我國 M8 輕型戰車，用來汰換M41戰車，但是由於價格過於昂貴，最後陸軍放棄採購，改升級50輛M41A3成為M41D規格。
 
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