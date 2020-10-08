雙十國慶連假 作家席慕容將赴故宮南院分享草原情懷
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-08 19:00:00
雙十節的國慶連假在即，故宮南院推「蒙古月」的活動精彩不間斷﹗作家席慕容9日下午2點將在院內分享草原情懷，10、11日兩日則有戶外「那達慕盛會」摔角、賽馬、騎馬射箭及馴鷹表演，當日門票還可免費兌換乘坐旋轉木馬。
過完中秋連假，國慶連假緊接到來。故宮南院接二連三的精彩活動在院方用心規畫推動下從不間斷。除已策展「蒙古月」外，更邀請到大作家席慕容在明（9）日下午2點到院內以「永遠的蘇力德」為題分享草原情懷。南院邀請國人在9日下午2點到集賢廳，聽以詩、散文及畫作見長的席慕蓉，以「永遠的蘇力德」為題舉行的講座，看作家席慕容分享她家鄉蒙古部族精神力量的象徵；了解蒙語「蘇力德」的真義，感受成吉思汗在某次交戰失利後，召集將士鼓舞士氣，當眾將高喊出「軍心似鐵，感召日月」時的震撼。南院在國慶連假的10、11兩日，上午10時至下午5時將於北側慶典花園舉辦的小型「那達慕盛會」，上、下午各有一場7位來台留學的蒙古學生進行摔角競技，射箭比賽與蒙古媽媽藝文表演；還有台灣難得一見的馴鷹、賽馬及騎馬射箭演出，體驗蒙古文化四大部族服飾及各種課程，當日門票還可免費兌換乘坐旋轉木馬，適合大小朋友一起享受的親子時光。